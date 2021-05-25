«ألسن عين شمس» تفتتح الأسبوع الثقافي الافتراضي «الترجمة وحوار الثقافات»

نظمت لجنة العلاقات الثقافية بكلية الألسن جامعة عين شمس، الأسبوع الثقافي الافتراضي تحت عنوان "الترجمة وحوار الثقافات"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويمنى عزمي، مقرر اللجنة الثقافية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة سلوى رشاد،عميد الكلية، أنه عقب قرارات مجلس الوزراء بتقديم موعد الامتحانات قامت إدارة الكلية بتعديل جدولها الزمنى للفعاليات الهامة لتنتنهى قبل بداية الامتحانات مع مراعات اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاعتماد على الأدوات التكنولوجية ومنصات الكلية الإلكترونية لإطلاق فعالياتها للطلاب بشكل أمن، مشيرة إلى أن الوضع الراهن يحتم على المجتمع الجامعي تطوير الدراسات البينية وإعادة النظر إلى أوضاع الترجمات باعتبارها المدخل الرئيسي لتطوير المجتمعات ومجاراة الأوضاع العالمية فى مختلف المجالات.

من جهته، أكد الدكتور أِشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مشكلات الترجمة تأتي في أولى أهتمامات المتخصصين في علم اللغات حيث أن الفهم الدقيق للمعانى العربية يجعلنا على دراية بكيفية تعريب المصطلحات الأجنبية 4 الحديثة، كذلك فهم المجتمعات العالمة بشكل واضح يساعد فى عملية التنمية المتسدامة التى تنشدها الدولة المصرية خلال رؤويتها الاستراتيجية.

كما أشارت الأستاذ دكتور يمنى عزمى، مقررة اللجنة، إلى أن الأسبوع الثقافي احتفال سنوي، اضطررنا لظروف الجائحة ووجوب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي الاحتفال به عن بعد لتجنب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن "الترجمة وحوار الثقافات" عنوان اتفق عليه أعضاء اللجنة لما له من جذور راسخة في أعماق أحفاد رفاعة، وأن المداخلات موزعة على يومين عن تجربة الترجمة وتقنياتها وعلاقتها بالثقافة والحضارة وغيرها من المحاور المهمة والشيقة.

وتتضمن فعاليات الأسبوع جلستين الأولي بعنوان "إبداعات ألسنية في الترجمة" تديرها الدكتور سمر منير المدرس بقسم اللغة الألمانية، وتشمل الترجمة بين الذاتية والموضوعية، ترجمة روايتي “ف. و. م. و” و"حلم الأولمبياد أنموذجًا"، عرض لترجمة الرواية الفارسية "مقهي شارع جوته"، ترجمة رواية الرسوم الكاريكاتيرية "بلزوني العظيم 4" للكاتب الإيطالي والتر فينتوري، إلي جانب مناقشة الترجمة عن الإيطالية وتجربة النشر في مصر.

وعنوان جلسة اليوم الثاني للأسبوع "الترجمة وحوار الثقافات"، ويديرها الدكتور ماجد الصعيدي، الأستاذ بقسم اللغة العربية، وتناقش عدة محاور منها الترجمة وتبادل الثقافات، الترجمة والهوية وحوار الثقافات، الترجمة والحضارة.

ويختتم الأسبوع بالتوصيات التي تلقيها الدكتورة نيفين كمال، الأستاذ بقسم اللغة العربيّة، ثم مجموعة من الأغاني بعدة لغات يقدمها كورال الكلية.