تعليم الغربية: جاهزون لاستقبال امتحانات الفصل الدارسى الثانى للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية جدول الامتحانات للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للشهادة الإعدادية، حيث تبدأ من يوم السبت الموافق 5/6/2021 حتى الخميس الموافق 10/6/2021 ليؤدى الإمتحانات عدد 87962 طالب/طالبة بالإعدادية العامة والمهنية.

هذا ووجه معالى الوزير المحافظ الأستاذ الدكتور /طارق رحمى – السيد الأستاذ/ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة إنهاء كافة الإستعدادات الخاصة باللجان الإمتحانية مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات ضماناً لأداء الطلاب الإمتحانات في سهولة ويسر وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الإمتحانات على أكمل وجه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشدداً على أهمية تنفيذ الإجراءات الإحترازية بكل حسم حرصاً على سلامة الجميع.

ومن جانبه أكد السيد الأستاذ /وكيل الوزارة بأنه سيؤدى إمتحانات الإعدادية العامة عدد 81712 طالب/طالبة وذلك في عدد 412 لجنة سير امتحان على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة وأضاف بأنه سيؤدى امتحانات الإعدادية المهنية عدد 6250طالب/طالبة وذلك في عدد35 لجنة على مستوى المحافظة وذلك على أن يكون عدد الطلاب داخل اللجان 14 طالب/طالبة بكل لجنة وذلك تطبيق ما ورد من تعليمات الوزارة بشأن أعداد الطلاب في كل لجنة وكذلك أكد سيادته على ضرورة قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الطلاب والتأكيد على إرتداء الكمامات للطلاب وجميع العاملين داخل اللجان والتطهير اليومى قبل بدء اللجان وبعد الانتهاء من الامتحان.

الجدير بالذكر بأن المديرية قامت بتوفير أدوات التعقيم والتطهير الخاصة بكل لجنة وسوف يتسلم كل رئيس لجنة حصته من المطهرات مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.