محافظ الشرقية يأمر بنقل عامود إنارة يعيق حركة السير بالشارع

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ثناء فوزي رئيس مدينة القنايات بسرعة نقل عامود إنارة بمنتصف شارع المنشاوى بنطاق المدينة، تيسيراً على حركة السيارات وعبور المواطنين.

وعلى الفور، قامت رئاسة مدينة القنايات بالتنسيق مع مسؤول الإنارة بمجلس المدينة وإدارة كهرباء القنايات بمعاينة المشكله على الطبيعة و نقل عامود الإنارة المتواجد بمنتصف شارع المنشاوى بنطاق المدينه والذى يتسبب في إعاقة حركة السيارات وقامت اللجنة المشكلة بزرع عامود إنارة جديد وشد الاسلاك عليه بعيدآ عن حركة المارة حفاظاً على سلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

جاء ذلك فى إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لشكاوى المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على حلها فى أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى اسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وفى سياق متصل، كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب عقار لامتناعه عن تنفيذ قرار الترميم الصادر للمبنى.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الشرقية مع عدداً من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعددٍ من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وبدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي والفعال بين الجهاز التنفيذي والمواطنين لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها فوراً في ضوء الإمكانيات المتاحة.