خالد الصاوي يدخل عملين وينتظر عرض 4 أفلام

يعيش الفنان خالد الصاوي حاليا حالة من النشاط الفني في السينما بعد نجاحه خلال الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسلي "القاهرة كابول" و"اللي مالوش كبير" ويستعد للدخول إلى عدد من الأفلام وينتظر عرض عدد آخر من الأفلام.

أفلام خالد الصاوي

تعاقد "الصاوي" مؤخرا على تقديم بطولة فيلم "200 جنيه" مع عدد كبير من النجوم منهم هاني رمزي ونيللي كريم وإسعاد يونس وعمرو عبد الجليل والمقرر تصويره خلال الأسابيع القادمة.

يأتي ذلك بعد التفاهم خلال الأيام الماضية على المشاركة في بطولة فيلم "أنف وثلاث عيون" مع المخرج هادي الباجوري الذي يقدمه خلال الفترة القادمة بعد انتهاء تصويره فيلم "جارة القمر" الذي يستانفه خلال أيام.

ومع حالة الانتشار التي يعيشها الصاوي يعرض له حاليا فيلم "أحمد نوتردام" مع الفنان الكوميدي رامز جلال كما ينتظر عرض فيلم "للإيجار" نهاية الأسبوع الجاري "30 مارس" مع أحمد الفيشاوي، وعرض فيلم "شريط 6" الذي يتبقى له مشاهد قليلة في التصوير بالإضافة إلى فيلم "سكرين شوت" الذي يستكمله خلال الفترة القادمة.

آخر أعمال خالد الصاوي

وشارك الفنان خالد الصاوي خلال رمضان الماضي في مسلسل "القاهرة كابول" من بطولة الفنان طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد رزق وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي ونور محمود وعدد من الفنانين الشباب والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام كمال وقدم فيه دور ضابط بأمن الدولة قبل الخامس والعشرين من يناير، كما شارك في مسلسل "اللي مالوش كبير" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي ودينا فؤاد في مسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وعرض العملين على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.