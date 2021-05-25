وسط آمال بتعافي أكبر للاقتصاد.. ارتفاع ثقة الأعمال في ألمانيا خلال مايو

ارتفعت ثقة الأعمال في ألمانيا في مايو، وسط آمال في تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من أزمة جائحة

كورونا، وأعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية في ميونخ اليوم الثلاثاء أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى99.2 نقطة هذا الشهر من قراءة أبريل الماضي الذي سجل 96.6 نقطة.

وتوقع المحللون ارتفاع مؤشر مايو إلى 98 نقطة.

كورونا في ألمانيا

قدمت مراكز التطعيم والأطباء العموم في ألمانيا أكثر من 45 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن، وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء 287 ألفا و574 شخصا جرعة لقاح أمس الاثنين، من بينهم 158 ألفا و451 شخصا تلقوا تحصينا كاملا بالجرعة الثانية.

وتسببت عطلة عيد العنصرة أمس الإثنين، في تقليل عدد جرعات اللقاح المعطاه بشكل كبيرة، حيث كان يبلغ عددها يوم الإثنين الماضي 543 ألفا و637 جرعة.

وبحسب البيانات، تم حتى الآن تطعيم 4ر40% من السكان في ألمانيا (6ر33 مليون نسمة) بجرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، وتلقى 3ر14% (9ر11 مليون نسمة) تحصينا كاملا من جرعتين حتى الآن.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء أولوية لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين والرعاية والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم اقترب من 167.3 مليونا حتى أمس الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 464 ألف حالة.وفيما

يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) ، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.