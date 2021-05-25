عذب طفلته لتبولها اللاإرادي حتى الموت في الحوامدية.. قرار بتجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس أب متهم بتعذيب طفلته حتى الموت، بسبب تبولها اللاإرادي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

- تفاصيل الواقعة

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية من غرفة النجدة بوقوع جريمة مقتل طفلة رضيعة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة بسبب تبول الطفلة اللاإرادي، تمكنت القوات من ضبط المتهم، و تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

و بانتقال الأب لمستشفى القصر العيني بالطفلة إكتشف الأطباء بوجود شبهة جنائية حول الوفاة فتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة للرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من المستشفى بوصول طفلة عمرها عامين جثة هامدة ووجود شبهة جنائية حول وفاتها.

و انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على والد الطفلة ويدعى "م.ع." فران، أصل إقامته محافظة المنيا، للوقوف على ملابسات الواقعة بعد ادعاءه بوفاة رضيعته إثر سقوطها من الشرفة وتقرير الطب الشرعي المبدئي بيّن وجود آثار تعذيب على جسد الطفلة مما يوضح كذب رواية الأب.

- التحريات تكشف كذب الأب

وتبين من التحريات الأولية اعتياد الأب التعدي على أطفاله الثلاثة بالضرب، حتى أنهى حياة رضيعته بعد وصلة تعذيب وبجمع المعلومات والتحريات تبين أن والدة الطفلة دائمة الخلاف مع الزوج، وتكرار تركها المنزل آخرها منذ شهرين، أجبرت الأم على ترك أطفالها الثلاثة رفقة الأب.

بتطوير مناقشة الأب أقر بفعلته، وقرر تخلصه من رضيعته بسبب تبولها اللاإرادي، و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التسبب في وفاة ابنته الرضيعة، بعد الاعتداء عليها بالضرب بمنطقة الحوامدية.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الأمومة والطفولة، لسماع أقوال الأطفال أشقاء المجني عليها، حول الواقعة، وطلبت النيابة سماع أقوال الجيران.