لقي مصرعه أسفل عجلات القطار.. التصريح بدفن جثة عامل في البدرشين

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة المزلقان البحري بدائرة قسم شرطة البدرشين ، بمحافظة الجيزة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ، وسماع أقوال شهود العيان.

- تفاصيل الواقعة

الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد مصرع أحد الأشخاص أسفل عجلات القطار بمنطقة المزلقان البحري بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عامل في العقد الثالث من العمر بعبور شريط السكة الحديد تفاجأ بقدوم القطار ولقي حتفه جراء ذلك، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، و تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

- إرشادات لتفادي حوادث القطارات

منظومة السكة الحديد تواجه أسباب كثيرة للحوادث، من بينها أن استعجال المواطن وعبوره من غير الأماكن المحددة لذلك يعرض حياته للفقد تحت عجلات القطار، وكذلك الوقوف على الأبواب أو الخروج بالجسم من النوافذ أو الجلوس أعلى القطارات أو العبور على المزلقان أو أماكن غير مخصصة للمشاة وقت مرور القطار.

لذا لابد من اتباع المواطنين إجراءات الأمان، وتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية مع الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة حفاظا على أرواحهم، واتباع إجراءات السلامة التي من ضمنها عدم عبور المزلقانات، أو إشارات السكة الحديد أثناء غلقها، والحفاظ على أرواحهم من الموت تحت عجلات القطار.