الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

وزير التعليم العالي: خطة لـ«رقمنة الجامعات» بالتعاون مع «الاتصالات»

تعاون رقمي بين التعليم
تعاون رقمي بين التعليم العالي والاتصالات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير والبنية المعلوماتية بها؛ لتلبية متطلباتها في تحقيق التحول الرقمي.

وأشار "عبد الغفار" إلى أبرز مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين والتي تشمل تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة، وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات إلى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها، فضلًا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن إجمالي عدد مشروعات التعاون بين الوزارتين يبلغ ١١ مشروعًا بميزانية تزيد عن ٤.٧ مليار جنيه على رأسهم مشروع منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية (القطاع الطبي)، وتطبيقات الجامعات الذكية ومبادرة المحتوى التعليمي الإبداعي، مشيرًا إلى ضرورة تنفيد تجربة اختبارات الفصل الدراسي الثاني على كليات القطاع الصحي في أكبر عدد ممكن من الجامعات.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين في مجال التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول الاجتماع المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، وهي: تطبيق نظم المتابعة للمشروعات القومية، وتطبيقات منظومة التكليفات والمتابعة والدورة المستندية المتكاملة، ونظام إدارة التعليم LMS، وكذلك تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها، وتشمل: تطبيقات الجامعات الذكية، والتعاون في مجال المجتمعات التكنولوجية بالجامعات، وإنشاء معامل متخصصة في تكنولوجيا انترنت الأشياء. 

حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وأحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات، والمهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمي.

فيما حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ المهندس  وليد شلبي مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الخدمات التكنولوجية قطاع الاتصالات والبنية الاساسية، والمهندسة  عزة يحي مدير عام الإدارة العامة لمشروعات تطوير البنية التكنولوجية - قطاع البنية المعلوماتية، والمهندس  فريد زكى مدير ادارة تجهيزات مراكز استضافة البيانات قطاع الاتصالات والبنية الاساسية، والمهندس خالد متولي مدير ادارة تطوير الخدمات الحكومية للقطاع الصحى قطاع البنية المعلوماتية.

وزير التعليم العالي الجامعات الرقمية التحول الرقمي الاتصالات البنية التحتية 2021 مصر

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