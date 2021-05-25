كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الأجانب المقيمين بأكثر من 50 ضعفا

أظهر تقرير صدر اليوم /الثلاثاء/ في كوريا الجنوبية أن عدد الأجانب المقيمين في البلاد ، ارتفع أكثر من 50 ضعفا خلال الثلاثين عاما الماضية، فبلغ عدد الأجانب المقيمين حوالي مليونين و500 ألف شخص في عام 2019، بزيادة قدرها أكثر من 50 مرة عن عام 1990 عندما بلغ العدد نحو 50 ألف شخص أجنبي .



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن من بين المقيمين ، كان هناك مليون و732 ألف أجنبي مقيمين لفترة طويلة، و793 ألف أجنبي مقيمين لفترة قصيرة ، بنسبتي 72.7% و206.5% على التوالي مقارنة مع عام 2010.



ووفقا لتقرير "ملف تعريف سياسة الهجرة لكوريا الجنوبية" الذي نشره رئيس مركز أبحاث الهجرة والتدريب كانغ دونغ-غوان، فأن من بين إجمالي السكان، بلغت نسبتا الكوريين والأجانب 96.56% و3.44% على التوالي، وارتفع عدد السكان الكوريين بنسبة 0.04% فقط على أساس سنوي، في حين زاد عدد السكان الأجانب بنسبة 7.71%.



وبدأ تدفق الأجانب إلى كوريا في أوائل التسعينيات مع تنفيذ نظام المتدرب الصناعي ،وتم دمج نظام المتدرب الصناعي في نظام تصاريح العمالة الأجنبية في عام 2007، وأرسلت 16 دولة، بما في ذلك الفلبين ومنغوليا وسريلانكا وفيتنام وتايلاند، عمالها إلى كوريا الجنوبية وفي هذه الفترة، زاد عدد المهاجرين بالتزاوج من كوريين بشكل ملحوظ، وارتفع العدد بشكل كبير من أربعة آلاف في عام 2011 إلى 98 ألفا في عام 2012، ثم وصل إلى 159 ألفا في عام 2019.

وفي سياق أخر، أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، تسجيل 516 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 136 ألفا و983 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 4 حالات وفاة إضافية،ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1938، فيما تعافي 566 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 126 ألفًا و993 حالة.