الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستدعي أهل طفلة لقيت مصرعها أسفل عجلات سيارة بأبو النمرس

مصرع طفلة
مصرع طفلة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن طفلة لقيت مصرعها دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء تواجدها بأحد الشوارع بقرية المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وقررت النيابة استدعاء أهليتها لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث.

وتسلمت النيابة العامة التحريات الأولية حول الحادث ، والتي ثبت من خلالها أن الطفلة كانت تلعب بإحدى الشوارع وأن قائد السيارة كان يقود مسرعا الأمر الذي نتج عنه دهس الطفلة ووفاتها في الحال.

-  تفاصيل الواقعة

كان ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، قد تلقوا إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة في العقد الأول جثة هامدة وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسد، ومقيمة بقرية المنوات بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بمصرع الطفلة جراء حادث دهس أسفل عجلات سيارة أثناء لعبها، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، و تم التحفظ على سائق السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

- 6 قرارات في حادث تصادم وتفحم 5 سيارات بحلوان

 

في السياق ذاته، أصدرت نيابة حلوان الجزئية، 6 قرارات في حادث تصادم وتفحم 5 سيارات بحلوان حيث قررت النيابة العامة تشريح جثة مواطن لقى مصرعه في حادث تصادم وتفحم 5 سيارات على طريق الأوسطي في حلوان والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لبيان سبب الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا لسماع اقوالهم، كما قررت النيابة استدعاء شهود العيان في الواقعة.

 

كان شخصا لقى مصرعه، وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم بين 5 سيارات بالطريق الأوسطي بحلوان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارتها السابقة في الحادث، عقب كشف ملابساتها واسباب الواقعة.

النيابة العامة التصريح بدفن طفلة عجلات سيارة أبو النمرس

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