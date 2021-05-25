تايوان تمدد العمل بإجراءات الإغلاق حتى 14 يونيو المقبل

أعلن وزير الصحة التايواني تشين شيه شونج اليوم الثلاثاء، تمديد العمل بإجراءات الاغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا حتى 14 يونيو المقبل.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة كانت قد رفعت في السابق مستوى التحذير من الفيروس للمستوى الثالث حتى 28 مايو الجاري.

وكانت تقارير قد أفادت بأن تايوان تعتزم تمديد إغلاق المدارس في ظل ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس.

ومن المتوقع أن تستقبل تايوان مليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا في يونيو المقبل، كما سوف يصل نحو 10 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية أغسطس المقبل.



وأضاف الوزير أنه تم تسجيل 281 حالة إصابة محلية بالفيروس، بالإضافة إلى حالتين لشخصين قادمين من الخارج.



وبلغ عدد حالات الاصابة بالفيروس في تايوان 5456 حالة وعدد حالات الوفاة 35 حالة، معظمهم لأشخاص كبار السن كانوا يعانون من السرطان وأمراض بالقلب وداء السكري أو أمراض مزمنة أخرى.



وأشار إلى أن الإحصاءات تظهر انخفاض حالات الاصابة من أعلى حصيلة إصابات يومية تم تسجلها في 17 مايو الجاري وبلغت 510 حالات.



وأوضح أنه بما أن الوضع الوبائي" لم يزداد سوءا بصورة كبيرة، ليس لدينا خطط لتشديد القيود".



وأكمل أن مجلس الوزراء التايواني سيصدر قريبا حزمة برامج مساعدات لمساعدة الكيانات والأفراد المتضررين من جائحة كورونا مثل المطاعم بالإضافة إلى العاملين.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم اقترب من 167.3 مليونا حتى أمس الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 464 ألف حالة.وفيما

يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) ، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.