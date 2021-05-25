هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في المستهل.. وإيقاف التعامل على أسهم 11 شركة

تراجعت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الضغوط البيعية من قبل شريحة عريضة من المتعاملين على خلفية التراجعات الحادة التي أصابت السوق بالأمس، في محاولة منهم لإعادة المراكز الشرائية عند مستويات سعرية أقل، فضلًا عن إغلاق مراكزهم المالية المفتوحة "المراجن" تحساب لاستمرار التراجعات على النحو الحاد.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10732 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2142 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13131 نقطة.

ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4149 نقطة ، كما انخفض المؤشر الثانوى "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2187 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 3126 نقطة.

وأوقفت إدارة البورصة التعامل مؤقتا على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الهبوط المحددة والبالغة 5%، وهي رواد السياحة-رواد، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، راية القابضة للاستثمارات المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وراية لخدمات تنظيم الاتصالات.

كما أوقفت البورصة التداول على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو الجاري، مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة.

من ناحية اخرى، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 688.4 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي، راية القابضة للاستثمارات المالية 15 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 15 ألف سهم، 27942 سهم، 1.1 مليون سهم، 200 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 416050 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، البدر للبلاستيك، 30 ألف سهم، 940 سهم، 1.2 مليون سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، 130308 سهم، 700 ألف سهم، على التوالي.