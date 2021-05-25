الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: افتتاح 40 سوقا جديدا للمنتجات المصرية حول العالم

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سلامة المنتج الزراعي المصري، والذي يمثل 20% من إجمالي الصادرات السلعية في مصر، موضحا أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم افتتاح نحو 40 سوقا جديدا للمنتجات الزراعية المصرية حول العالم.

وقال القرش - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم بشكل كبير لثقة العالم في جودتها، مشيرا إلى أن بعض الدول فوضت مصر لاعتماد الإجراءات الخاصة بها.

وأضاف أن اختلاف المناخ والموجات الحارة والتغيرات المناخية التي يمر بها العالم أدى - بلاشك - إلى تطور الإنتاج الزراعي وتكثيف البحث العلمي لمواجهة هذه الظواهر التي قد تؤثر على بعض الصفات الخاصة بالإنتاج.. مؤكدا أن وزارة الزراعة تطبق إجراءات صارمة فيما يتعلق برش أي منتج زراعي بالمبيدات أو حقنه بالكيماويات.

وأوضح أنه جرى تدريب أكثر من 12 ألف مطبق مبيدات لديهم المعرفة الكاملة بتفاصيل المبيدات المختلفة حتى المعلومات الخاصة بالأماكن التي يمكن شراء المبيدات منها، وأنه جرى تطوير معامل فحص المبيدات بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه من أجل فحص ومراقبة المنتجات الزراعية والتأكد من سلامتها.. مطالبا المواطنين بانتقاء الأماكن الموثوقة لشراء الفاكهة والخضراوات.

وأكد أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لفتح أسواق جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية، لما للقطاع الزراعي من أهمية كبرى في الدخل القومي المصري.

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