26 وفاة و3226 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلنت تايلاند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3226 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة السابقة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عن مركز إدارة أزمة كورونا قوله إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 135 ألفا و439 إصابة بكوفيد-19، و832 حالة وفاة ناجمة عنه.

وتابع المركز أنه من بين الحالات الجديدة، 882 حالة مصابة بكورونا في السجون فيما تجاوز العدد الاجمالي للمتعافين من المرض عتبة الـ71 ألف حالة بعد تعافي 3094 حالة أمس.

وفي السياق، وافق ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن اليوم على مشروع قانون للسماح باقتراض ما يصل إلى 500 مليار بات إي ما يقارب 16 مليار دولار لدعم استجابة البلاد لفيروس كورونا 19، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات إنتشار الموجة الثالثة من الإصابات.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 167.3 مليونا حتى أمس الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 464 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.