500 ديمقراطي يدعون «بايدن» لمحاسبة إسرائيل بعد أحداث غزة

وقع أكثر من 500 ديمقراطي خطابا يطالبون فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن ببذل المزيد لدعم الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان عقب ما ارتكبته خلال التصعيد الأخير والذي استمر 11 يوما.



وذكرت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية- في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني- أن موظفي الحزب الديمقراطي والعاملين فى حملة بايدن لعام 2020 أشادوا في الخطاب الموجه لبايدن بجهود الإدارة الأمريكية لتوسطها في هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لكنهم طالبوا البيت الأبيض "بمحاسبة إسرائيل على أفعالها".



وجاء في الخطاب: "نشيد بجهودكم للتوسط في وقف إطلاق النار. ومع ذلك، لا يمكننا أيضًا تجاهل أعمال العنف المروعة التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وفلسطين ونناشدكم لمواصلة استخدام سلطتكم لمحاسبة إسرائيل على أفعالها وإرساء أسس العدالة والسلام الدائم".



ودعت المجموعة على وجه التحديد بايدن إلى "إدانة قتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بشكل قاطع".

وطالب موقعو الخطاب، بايدن بـ"إنهاء الظروف الأساسية التي أدت إلى الاحتلال والحصار والتوسع الاستيطاني الذي قاد الأوضاع نحو هذه الفترة المدمرة بشكل استثنائي في 73 عامًا من انتزاع الملكية من الفلسطينيين".



وأفاد الخطاب بأن هذه الإجراءات من شأنها أنه تساعد في ضمان "وقف دائم لإطلاق النار" ومستقبل يتميز بالسلام والأمن.

وعلى وجه التحديد، ناشد الموقعون، البيت الأبيض أن يطالب الحكومة الإسرائيلية بإنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وحماية الفلسطينيين في إسرائيل الذين يتعرضون لهجمات عنيفة ورفع الحصار المفروض على غزة.



كما دعوا إلى أن يطالب البيت الأبيض، إسرائيل بإنهاء ما يعتبرونه "انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي ويدعون إلى دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وتواصلت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية مع البيت الأبيض للتعليق، ولكن لم يرد على الطلب حتى الآن.