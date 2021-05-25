بوتين: نقدر علاقات الصداقة التي تربطنا بالشركاء الأفارقة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بمناسبة (يوم إفريقيا)، الذي يصادف 25 مايو من كل عام، مؤكدا تقدير روسيا لعلاقات الصداقة التي تربطها بالشركاء الأفارقة .

وأشار بوتين - في برقية نشرت على موقع الرئاسة الروسية (الكرملين) الإلكتروني - إلى أن الدول الإفريقية حققت إنجازات كبيرة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتلعب دورا متناميا في معالجة القضايا الملحة في الأجندة الدولية.

وأضاف بوتين - أنه " في إطار الاتحاد الإفريقي وعدد من الهيئات الإقليمية يتوسع التعاون متعدد الأطراف ويجري تعزيز عمليات التكامل ذات المنفعة المتبادلة".

وأعرب عن تقدير روسيا لعلاقات الصداقة التقليدية مع الشركاء الأفارقة، مؤكدا دعم موسكو الثابت لجهودهم الرامية إلى حل النزاعات المحلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والأمراض الوبائية وغيرها من التحديات للأمن الإقليمي والعالمي.

وفي سياق أخر،قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مهم للتغلب على أزمة العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، عن بيسكوف قوله "الشيء الأكثر أهمية هو مجرد حقيقة الاجتماع لأنه مهم لعلاقاتنا الثنائية، لإخراجها من هذا الوضع المحزن الذي هي فيه الآن".. مضيفا أن اختيار مكان معين للمحادثات بين الرئيسين هو مسألة فنية بدرجة أكبر، و مجرد حقيقة الاجتماع أمر مهم.

وتابع بيسكوف: "أخبر وزير الخارجية سيرجي لافروف الرئيس بالتفصيل عن نتيجة محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وسيتخذ الرئيس قرارًا.. و بمجرد أن يفعل ذلك سنعلن الأمر".

وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تريد الصداقة مع كل الدول، لكن هذه الصداقة يجب أن تكون صداقة بالضبط، و ليس توجيها و لا إملاء، و لا خداعا و لا معايير مزدوجة.

وأضاف بيسكوف، خلال رده على سؤال حول من قصد الرئيس فلاديمير بوتين عندما وعد "بتكسير أسنان" الراغبين في "قضم جزء" من البلاد: "لقد طرح الرئيس بوضوح تام ثوابت وجوهر عقيدتنا. نريد أن نتصادق مع الجميع، لكن هذه الصداقة يجب أن تكون على وجه التحديد صداقة، و لا تتسم بطابع التوجيه و الإملاء، و لا الخداع، و لا بالمعايير المزدوجة، بل فقط صداقة. و نحن نتقن فن الصداقة".