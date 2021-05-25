ارتفاع إصابات كورونا في أرمينيا لـ 222 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 222 ألفًا و139 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية اليوم الثلاثاء - أن هناك 259 شخصا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 211 الفا و634 متعافيا.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4400 وفاة بينها 1077 حالة توفيت لإصابتهم بأمراض أخرى.

إصابات كورونا حول العالم



أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم اقترب من 167.3 مليونا حتى أمس الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 464 ألف حالة.وفيما

يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) ، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.