الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«بطرس غالي»: الوحدة الإفريقية تخلق فرص هائلة وتخطي تحديات كبرى

مؤسسة بطرس غالي
مؤسسة بطرس غالي

 أكدت مؤسسة (كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة) أن الوحدة الافريقية قادرة على إطلاق العنان لإمكانات عظيمة وخلق فرص هائلة بل وتخطي تحديات كبرى.

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفاء بيوم إفريقيا - أنه كان لابد من تخطى الكثير من العقبات لنعرف أهمية وضرورة الوحدة الافريقية التي لم تكن مهمة بسيطة.

وأضافت "نحتفل اليوم (الخامس والعشرون من مايو)، بيوم إفريقيا. في هذا اليوم ومنذ 58 عاما أنشأت منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت اليوم الاتحاد الافريقي. وفي مثل هذا اليوم نود دائمًا أن نتذكر ونقدم تحية إجلال وتقدير لآبائنا المؤسسين فقد كان لديهم الإيمان بضرورة وحدة افريقيا، و البصيرة والطموح والتفاني لوضع اللبنات الاولي للتعاون والتكامل الإقتصادي".

وأشار البيان إلى أن شعار الاتحاد الافريقي هذا العام هو "الثقافة والفنون والتراث: كرافعه لبناء افريقيا التي نريدها"، وهو شعار ملهم يمكن من خلاله إطلاق الكثير من الامكانات والقدرة على الابتكار.
ونوهت المؤسسة بأنه على الرغم من أن القارة مازالت تصارع الآثار السلبية الوخيمة لجائحة كورونا، والتي كان لها بالغ الأثر على الأوضاع الإنسانية والمالية والاقتصادية في إفريقيا، تلعب الثقافة والابتكار دورا هاما في الجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كوفيد- 19، "لقد تعلمنا أن التعاون هو السبيل الأمثل لحل المشكلات وإنه لا توجد دوله منيعه كما أن بعض المشكلات لا تقف أمامها الحدود".

وتابعت: نحتاج جميعًا للعمل من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز المساواة والتماسك الاجتماعي؛ لنتغلب على الآثار السلبية لفيروس كورونا حتى لا يعيق هذا الفيروس قدراتنا لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي من أجل قارة أكثر سلامًا ورخاء واتحادًا.

ولفتت المؤسسة إلى نجاحها في التأكيد على ما عبر عنه الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، أكثر من مرة في كتاباته و أحاديثه، وهو أن قوة وصمود الشعوب الافريقية هو ما يجعلها قادرة على تخطى أكبر الصعاب وأن التعاون وتقاسم الخبرات و تبادل العلم و المعرفة يؤتي بنتائج ايجابية ويطرح العديد من البدائل من أجل المستقبل.

وأضافت: "أن تحديات المستقبل لا يجب أن تضعف عزيمتنا.. يجب أن نتحرك للأمام بخطوات واثقة وأن نعمل من أجل تفعيل المشروعات الهامه مثل "منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية"، وإقامة البنية التحتية التي يمكن من خلالها ربط كل أجزاء القارة مثل مشروع الطريق السريع بين مصر وجنوب أفريقيا".

واختتمت مؤسسة بطرس غالي، بيانها في يوم إفريقيا، بالتأكيد على أننا بحاجة أن يعرف كل مواطن في هذه القارة، أن لهم مصلحة في نجاح ورخاء هذا الاتحاد.
 

بطرس غالي

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