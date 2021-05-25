وزير الإسكان يواجه 47 طلب إحاطة حول الصرف الصحي وضعف المياه بـ«النواب»

تشهد جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نظر عدد من طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وتناقش الجلسة 31 طلب إحاطة و3 أسئلة عن توقف مشروعات الصرف الصحي، وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.

كما تشهد الجلسة مناقشة 16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8 طلبات إحاطة وسؤالان عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، و3 طلبات إحاطة عن عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعن إنشاء مدن جديدة، طلبا إحاطة وسؤال عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوت الخاصة بهم، وطلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام.

كما يضم جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة طلبا من عاطف المغاوري، عن عدم التزام بعض جمعيات الإسكان التابعة للاتحاد التعاوني للإسكان بكميات ومواصفات المواد الخام الداخلة في عملية البناء، وكذلك طلب من الطاهر عبد الحميد، عن السماح لملاك الفيلات بالتجمعات الجديدة بتعلية دور إضافي أسوة بالملاك المتصالحين على مخالفات البناء، وكذلك طلب من أحمد خليل خير الله، عن عدم الانتهاء من إنشاء الفرع الإداري لشركة مياه الشرب بمنطقة النهضة.

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وأعلن رئيس المجلس أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لاخذ رأيه على أن يتم اخذ الموافقة النهائية بعد وصول رد مجلس الدولة.