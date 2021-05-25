الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا يزور مالي

عثمان دياجانا، نائب
عثمان دياجانا، نائب رئيس البنك الدولي

يستهل عثمان دياجانا، نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا، اليوم الثلاثاء، برفقة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جولتة فى منطقة الساحل بزيارة مالي.
ووفقا لبيان من المؤسسة الدولية - نشرته وكالة أنباء النيجر - سيزور دياجانا خلال هذه الجولة التي تستمر حتى الثالث من يونيو القادم إلى جانب مالي كلا من بوركينا فاسو والنيجر لدعم استعادة القدرة على الصمود بنهج متكامل في إطار تحالف الساحل.
وأوضح البيان أن الغرض من الزيارة هو تعزيز وتنسيق جهود التنمية والاستقرار في بلدان الساحل "G5"، ودعمها ماليا من خلال الزيادة غير المسبوقة في الموارد المتاحة لهذه المنطقة والتي بلغت 8.5 مليار دولار من موارد المؤسسة الإنمائية الدولية.
وبحسب البيان، سيتوجه المسئول الدولي - بعد ذلك - إلى بوركينا فاسو، ثاني محطة فى جولته الإفريقية، حيث سيلتقى مع شركاء التنمية وممثلى منظمات المجتمع المدني، ويختتم جولته بزيارة النيجر، حيث سيتجمع مع كبار المسئولين النيجيريين و شركاء التنمية .
تأـي الزيارة في الوقت الذي انتهي فيه البنك الدولي من استراتيجيته لغرب ووسط إفريقيا، والتي تهدف أهدافها الأربعة إلى إنشاء عقد اجتماعي جديد بين المواطنين والدولة، والعمل من أجل توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز رأس المال البشري وتحسين القدرة على التكيف مع ظاهرة تغير المناخ.

ومن جهة أخري، أعلن البنك الدولي أنه خصص ملياري دولار للسودان الذي يعاني أزمة سيولة نقدية، في حين تكافح حكومته الانتقالية لمعالجة مشكلات اقتصادية مستمرة منذ عقود.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا، إن الأموال من المقرر أن تستخدم لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة إلى جانب أخرى لمساعدة النازحين على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.

وزار "غانم" الخرطوم  للقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير المالية جبريل إبراهيم، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

وجاء هذا الإعلان بعد حوالي شهرين من قيام السودان بتسوية جميع المدفوعات المتأخرة للبنك الدولي.

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