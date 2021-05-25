البرازيل تدرس تطوير عملة رقمية لمواكبة التطور بعد أزمة كورونا

كشفت وكالة أوروبا بريس على موقعها الإلكترونى، أن البنك المركزي البرازيلي يدرس إمكانية تطوير عملة رقمية، بهدف إنشاء امتداد رقمي للريال البرازيلي لمواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي للاقتصاد البرازيلى بعد أزمة كورونا.

وأكد التقرير، أنه لم يتم تحديد موعدا محددا للإطلاق المحتمل للعملة، ولكن هناك أهمية خاصة بتعميق الحوار مع القطاع الخاص حول هذا الأمر، حيث يتم قبل تحديد جدول التنفيذ السماح بالمحادثات مع الوكلاء المختلفين بتحليل أكثر تفصيلاً ليس فقط لحالات الاستخدام التي يمكن أن تستفيد من إصدار عملة مشفرة، ولكن أيضًا لأنسب التقنيات لـ تنفيذه.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنها قد يتم إعادة تقييم موقفها في المستقبل فيما يتعلق بإنشاء العملة، اعتمادًا على كيفية تطور المناقشات، بالنظر إلى مرحلة وديناميات المناقشات والتطور حول هذا الموضوع في جميع أنحاء العالم.

وينضم إعلان البنك البرازيلي إلى إعلان المؤسسات المركزية الأخرى التي تستكشف خيار تطوير العملات المشفرة، وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أنه يخطط لنشر تقرير في الصيف يستكشف تداعيات التكنولوجيا على المدفوعات الرقمية، بما في ذلك قسم يركز على إمكانية إصدار البنك المركزي لعملته الرقمية الخاصة.

وتتوقع المؤسسة البرازيلية أن العملة المشفرة التي سيتم تطويرها ستساهم في زيادة كفاءة المدفوعات في المتاجر ، والترويج لنماذج الأعمال الجديدة ومشاركة البلاد في السيناريوهات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ، وزيادة الكفاءة في المعاملات عبر الحدود.

وبهذا المعنى، سيتم تصميم العملة في ظل نظام يسمح بالامتثال الكامل للتوصيات والمعايير القانونية الدولية بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما حذر البنك المركزي من أن العملة المشفرة يجب أن تضمن العمليات والمعاملات عبر الحدود، بالإضافة إلى اعتماد جميع معايير المرونة والأمن السيبراني المكافئة لتلك المطبقة على البنى التحتية للأسواق المالية.