«مصر للطيران» تختتم مشاركتها بمعرض السياحة والسفر في أسبانيا

انتهت مصر للطيران، الناقل الوطني وعضو تحالف ستار العالمي، مشاركتها فى فاعليات المعرض الدولي للسياحة والسفر (الفيتور- Fitur)، في دورته الـ41، والذي أقيم تحت شعار "من أجل تفعيل السياحة"، واختتمت فعالياته بالعاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة 60 دولة.

ويُعد معرض "الفيتور" هو أحد أهم المعارض السنوية الدولية المتخصصة في مجال السياحة والسفر، وبمثابة قاعدة تجمع العديد من القائمين على صناعه السياحة والطيران و خبراء المجال من مختلف دول العالم.

شارك في هذا الحدث فريق عمل مصر للطيران بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب مصرللطيران بإسبانيا، وخلال المعرض قامت الشركة الوطنية بعرض الخدمات والأنشطة التي تقدمها لعملائها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها صناعة الطيران في الوقت الحالي.

وجدير بالذكر أن شركة مصرللطيران تسير رحلة واحدة أسبوعيا إلى مدريد خلال شهرى مايو ويونيو، ومن المخطط زيادة الرحلات.

شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجةسلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيرانالقادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفىمدبولي،وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

كما أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، مؤخرا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة “دوسلدورف” الألمانية اعتبارًامن 2 يوليو 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.

كما قررت مصر للطيران طرح تخفيض 20% ومنح ضعف الأميال لعملاء برنامج المسافر الدائم “EGYPTAIR Plus”، على أسعاررحلاتها الداخلية الجديدة التي تم الإعلان عنها، لتربط مطار شرم الشيخ بمطار الغردقة أيام الأحد والخميس من كل أسبوع، وكذلك رحلاتهاالجديدةبين القاهرة وأسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.