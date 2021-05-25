الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استئصال ورم «150 جرام» بمرارة مواطن في المحلة

عملية استئصال
عملية استئصال

تمكن فريق طبي مكون من ٥ متخصصين اليوم، في إجراء عملية استئصال ورم خطير وزنه ١٥٠ جم من مرارة مواطن وضع بأحد أقسام غرفة العمليات بالمستشفى الخيرية بالمحلة الكبرى.

واستغرق الفريق الطبي الذي ضم كل من الدكتور إبراهيم أبوالعطا أخصائي الجراحة والدكتور إبراهيم صلاح أخصائي التخدير وعدد من فنيات التمريض خلال إجراء العملية الدقيقة بواسطة المنظار قرابة الساعة والنصف لإنجاح مراحل استئصال الورم الدقيق حفاظا على صالح المواطن المريض.

وأفادت مصادر طبية بأن تلك العمليات الجراحية من نوادر العمليات الدقيقة، حيث نجح القائمين عليها في تنفيذ مراحلها في وقت قياسي وهو ما لاقى استحسان جميع المرضى الذين أثنوا بالعرفان على أعضاء الفريق الطبي  كونهم يحافظون على حياة المريض أولا.

في المقابل أكد المهندس مصطفي أبو الخير رئيس مجلس إدارة المستشفي أنه يتم فتح العيادات الطبية وقسم علاج مرضي الأورام لإجراء آشعة "المامو جرام" والذي يعد جهاز أمريكي الصنع بأسعار زهيدة للجميع المرضي المترددين يوميا مستشهدا بأداء الأطباء والفريق الطبي المعاون لهم فضلا عن طاقم التمريض المحترف في رعاية المرضي عقب أدائهم العمليات وتحويلهم للأقسام الداخلية لحين تماثلهم للشفاء.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية  ارتفاع أعداد المتعافين من مصابي  كورونا اليوم من مستشفيات الغربية عقب التأكد من سلبية نتائج التحاليل والمسحات الخاصة ليرتفع نسبة المتعافين من فيروس كورونا بالمحافظة.

وكشف "حميدة" وكيل الصحة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شددا على أن يجرى العمل بكل جدية من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية بالمرضى المصابين بكورونا، وضرورة التأكيد وتقديم التوعية بإتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين مشيرا إلى مناشدة المواطنين بسرعة التسجيل  لى الموقع الإلكتروني المخصص للحصول اللقاح.

كما تقدم الدكتور عبد الناصر حميده وكيل الوزارة  بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي على ما بذلوه ويبذلوه من مجهود وتفان في العمل.

فريق طبي ينجح استئصال ورم خطير وزنت ١٥٠ جرام بالمرارة مواطن بالمحلة

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