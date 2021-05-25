الاب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني يشرح تفاصيل ايقونة «أم المعونة»

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بعيد أم المعونة الدائمة.

قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني إن أم المعونة من أقدم الأيقونات في الكنيسة المقدسة وكانت تسمى بأيقونة (أم الله)، ‏منقوشة على الخشب وموجودة في القسطنطينية ، وتحظى بشهرة واسعة لكثرة المعجزات التي ‏صنعتها.‏

الايقونة

وأضاف الأب وليم في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم تدمير النسخة الأصلية في القسطنطينية على يد جنود الأنكشارية التركية الذين فتحوا القسطنطينية فقتلوا ‏ونهبوا ودمروا الكثير ومنه أيقونة أم الله.‏

وتابع:"من أشهر النسخ المستنسخة هي نسخة كريت التي تعود إلى القرن الثاني عشر، نقلت بعد ذلك من كريت ‏إلى روما في القرن الخامس عشر".

وأكمل:"في أيقونة أم المعونة نلاحظ العذراء تحمل الطفل يسوع ونظرها ليس الى الطفل بل تتطلع بهدوء ملؤه ‏التأمل في صفحات الحياة الروحية بتفاصيلها لأنها أم الله".

واردف:"كما نلاحظ بأنها تتطلع الى الناظرين اليها حيث نظرها يتيح للناظر اليها أن يراها تنظر اليه من أية جهة . ‏نلاحظ العذراء وكأنها في حالة صلاة وخشوع عميق، وكذلك نجد على وجهها العاطفة الأنسانية التي تحمل القلق والألم وأسرار كثيرة".

واستطرد:"أما يدها فتعبر بها عن حنينها للطفل الألهي فمالت برأسها نحو الطفل . أنها لا تضم الطفل على جسمها ‏لأنها تعلم بأنه القوة الألهية المتجسدة لهذا نلاحظ بأنها هي التي تحتمي به لأنه مصدر قوتها".

واكمل:" كذلك نرى في الأيقونة بأن مريم لن تضم الطفل يسوع على صدرها ، بل حملته بطريقة تظهر للمشاهد ‏بأنها تريد أن تقدمه لله من أجل العالم . أما ما نشاهده في الطفل وكأنه هو المتحدث وهو المعلم والشخصية ‏الأساسية في الصورة رغم صغره ، فوضع رأسه يدل على الحنو والحب للأنسان وهو ينظر الى العالم ‏بنظرات تحتوي على عمق وبعد ملؤه المحبة .‏

واختتم:"كذلك يبدو وكأنه خائف وبسبب هذا الخوف من الساعة الأخيرة التي كان يتذكرها في كل لحظة من ‏لحظات حياته فنلاحظه في الأيقونة وهو في حالة قلق شديد وهو ينظر ويتأمل بالصليب الذي يحمله رئيس ‏الملائكة جبرائيل فضرب رجله بالأخرى فنزع أحد نعليه ويكاد أن يسقط بسبب ألأنفعال والقلق ‏أما الملاكان جبرائيل وميخائيل فيحملان آلات آلامه وهي الصليب المقدس ومعدات التعذيب كالحربة ‏والقصبة والزوفة ، والملاكان في وضع الحراسة والخدمة.‏