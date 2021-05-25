وزير الطيران يوجه بأفضل الخدمات للركاب والسياح بمطار شرم الشيخ

وجه الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والالتزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة شرم الشيخ الدولى أحد أهم الوجهات السياحية داخل مصر، داعيًا الجميع بتكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة خاصة فى ظل منح تخفيضات لشركات الطيران على رسوم الهبوط والإيواء بنسبة 50% وعلى الخدمات الأرضية المقدمة بنسبة 20% حتى 31 أكتوبر المقبل، تشجيعاً لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولي فى ظل الزيادة النسبية فى التشغيل التى يشهدها المطار خلال الفترة الحالية، للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التى اتخذتها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمطار.

بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية، كما تفقد مكتب الحجر الصحي بالمطار وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية.

وتفقد "عنبة" انسيابية الحركة بصالات السفر والوصول وتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذا العلامات الإرشادية والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار لضمان سلامة المسافرين والعاملين، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، وكذلك تعقيم الأمتعة على سير الحقائب خلال السفر والوصول.

واطمأن وزير الطيران على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار بالإضافة إلى الأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج، ووجه بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار كلٍ في موقعه.

وزير الطيران

وزير الطيران

وزير الطيران