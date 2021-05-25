الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بالحجز المسبق.. عودة القداسات الإلهية بإيبارشية سوهاج

كنيسة
كنيسة

أعلنت إيبارشية سوهاج للأقباط الأرثوذكس؛ عن عودة استئناف القداسات الإلهية بنظام الحجز المسبق، بعد إيقافها بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت إيبارشية سوهاج للأقباط الأرثوذكس إنه وفقا لتعليمات الأنبا باخوم أسقف سوهاج للأقباط الأرثوذكس؛ سيتم عودة عودة القداسات الإلهية تدريجيا بنظام الحجز المسبق، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتى منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. 

وأضافت أنه سيقام قداس واحد فقط يومي الأحد والجمعة. 

وكانت الكنيسة كانت قد علقت القداسات الإلهية بها بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد “COVID - 19”. 

 

فترة الخماسين المقدسة

 

وتعيش الكنائس المسيحية الثلاث خلال هذه الأيام فترة الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتدادًا له، وتتميز بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن «يا كل صفوف السمائيين»، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.

وفترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يوما وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة.

وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

وفي اليوم الأربعين من القيامة تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، أي صعود الرب إلى السماء بعدما وعد بإرسال الروح القدس، وهو ما تحقق بعد عشرة أيام من صعوده.

وفي اليوم التاسع والثلاثين من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في حالة إقامة القداس الإلهي، تعبيرًا عن ظهورات الرب لبعض من خواصه ليؤكد قيامته المقدسة ويُختتم بالاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية في صلوات رفع بخور باكر عيد الخمسين.

أما في الفترة من عيد الصعود وإلى تسعة أيام من بعده، فيُحتفل بدورة احتفالية في داخلها الهيكل فقط لأنه هو السماء عينها وذلك طبقًا لتوصية صدرت من المجمع المقدس في مجلة الكرازة في 27 أبريل 2001، حيث تكون الدورة بعد عيد الصعود بأيقونتيّ القيامة والصعود في جميع قداسات الأيام والآحاد داخل الهيكل.  

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