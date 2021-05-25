مصرع مدرس في حادث تصادم بالبلينا

لقي مدرس يقيم بناحية الشيخ مرزوق دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه في حادث اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية كان يقودها، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومتوفي بناحية الشيخ مرزوق دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ”نقل” قيادة “السمان . م . ا . م” 34 سنة سائق – ويقيم دائرة مركز جرجا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدارجة بخارية قيادة “نور الدين . ب . ع . ط” 53 سنة مدرس ويقيم بناحية الشيخ مرزوق دائرة المركز.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي “عيسى . ب ، ع . ط” 67 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم وإتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة ”كسر بعظام الجمجمة أدت لصدمة عصبية حادة” ولا توجد شبهة جنائية.

وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقق.

كان تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا، بوقوع حادث تصادم ومصابين على الطريق الزراعي الغربي أمام قرية «الإصلاح» بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة إبراهيم. ع. ع. ع «52 سنة- طبيب» ويقيم ببندر البلينا، إختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بدراجة نارية «توك توك» قيادة محمد. ج. ع «25 سنة».

وقد نتج عن الحادث إصابة كل من: قائدي المركبتين، وكريم. أ. ع «29 سنة- عامل» ويقيم بقرية «بني حميل» بدائرة المركز، وإيهاب. س. ع «31 سنة – عامل» ويقيم بقرية «السمطا» بدائرة المركز، من مستقلي «التوك توك» باشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفتي البلينا المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال قائدي المركبتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وأتهموا قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وتم رفع أثار الحادث، والتحفظ على المركبتين، وتحرر المحضر اللازم.