بـ1.59 مليون دولار.. الصادرات الزراعية تتخطى الـ3 ملايين طن

الموالح بالمرتبة الأولى والبطاطس الثانية

كشف تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية إلى 3 ملايين و85 ألفا و190 طنا خلال الفترة من أول يناير من العام الحالي حتى الآن، بقيمة مليار و595 مليون و632 ألف دولار، وتأتي في المقدمة صادرات الموالح والبطاطس.

وقال التقرير إن صادرات الموالح جاءت في المرتبة الأولى بقيمة مليون و550 ألفا و561 طنا، وجاءت البطاطس الطازجة في المرتبة الثانية بقيمة 540 ألفا و47 طنا، وبلغت صادرات البصل الطازج 78 ألفا و206 أطنان، والفراولة الطازجة 18 ألفا و973 طنا، والرمان الطازج 6 آلاف و522 طنا، والبطاطا الطازجة 18 ألفا 898 طنا.

وأوضح أن صادرات مصر من الفاصوليا الطازجة بلغت 16 ألفا و373 طنا، وبنجر العلف 219 ألفا و95 طان، والجوافة 8 آلاف و565 طنا، والفلفل 4 آلاف و828 طنا، والثوم الطازج 11 ألفا و803 أطنان، والمانجو 424 طنا، والعنب 2466 طنا.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية سابقة، إن الحجر الزراعي لديه منظومة رقابية تقوم على فحص حجري دقيق وأحكام الرقابة وتطبيق حرفي للاشتراطات الدولية حيث أنه كلما يكون هناك فحص دقيق واحكام للرقابة وتطبيق حرفي لاشترطات الدول يمنحها سمعة عالمية.

ولفت إلى أن موسم صادرات الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة وسط إجراءات مشددة على نوعية تلك الصادرات وجودتها بما يضمن الحفاظ على سمعة المنتج المصري واستمرار قبوله في الأسواق العالمية وقتها في المنتج المصري.

وأكد رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، أن صادرات البرتقال تبدأ عادة بالدول العربية ثم التصدير إلى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا ثم الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا وغيرها من الأسواق، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ساهمت في إيجاد موطئ قدم للخضر والفاكهة المصرية بالأسواق الجديدة.

وأشار العطار إلى أن منظومة التكويد لم يتم تفعيلها بالكامل وأن هناك تنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لميكنة أعمال الحجر الزراعي بالكامل.