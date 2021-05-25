الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تبدأ تلقي العروض الفنية والمالية لمشروع إنشاء قناطر ديروط

قناطر ديروط
قناطر ديروط

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف المائي والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
 

تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات


وشدد عبد العاطي، خلال الاجتماع، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الإحتياجات المائية لكافة القطاعات.

وأكد وزير الري، على ضرورة الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل ١٧٢٢ كيلومتر من الترع وجارى تأهيل ٥٣٦٣ كيلومتر أخرى وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل ١١٤١ كيلومتر ، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل إلى ٨٢٢٦ كيلومترا، وهو ما يتجاوز الـ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدفة في المرحلة الأولى للمشروع والمخطط الانتهاء منها بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.

وفى مجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، استعرض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا. 

تلقي العروض المالية والفنية لمشروع قناطر ديروط 

واستعرض الاجتماع موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية يوم 18 مايو 2021، وجاري حالياً التقييم بمعرفة لجنة البت الفني واستشارى المشروع، ويهدف المشروع لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى. 

 

اجتماع بوزارة الري 
الرى الدكتور محمد عبدالعاطي وزارة ديروط قناطر

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