الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

6 مصابين في انفجارين متتاليين شمالي كابول

انفجار في كابول
انفجار في كابول

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان إصابة ستة أشخاص، بينهم ثلاثة مدنيين وثلاثة من جنود الجيش، في انفجارين متتاليين في مقاطعة القراباج شمالي العاصمة كابول.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء، عن حاكم المقاطعة، محمد حنيف صديقي، قوله إن الانفجار الأول وقع بواسطة عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق واستهدف مركبة للجيش، بينما وقع الانفجار الثاني في نفس المنطقة بعد دقائق من الانفجار الأول.

وأضاف أن ثلاثة مدنيين بينهم طفل وثلاثة من أفراد الجيش أصيبوا في الانفجار، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

 

وفي وقت سابق، سيطر مسلحو حركة طالبان على منطقة رئيسية خارج العاصمة الأفغانية كابول في إقليم وردك، ما أجبر القوات الحكومية على الانسحاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان، وفقًا لوكالة أنباء خامة برس الأفغانية، مساء الثلاثاء، إن القوات الحكومية قامت بانسحاب تكتيكي من مركز المنطقة، التي تعتبر بوابة للعاصمة كابول، بعد اشتباكات عنيفة مع طالبان وإلحاقها خسائر فادحة بمقاتلي الحركة.

من جانبها، قالت طالبان إنها استولت على مجمع المنطقة، ومقر شرطة المنطقة، وإدارة استخبارات المنطقة ، وقاعدة للجيش.

ونقلت "خامة برس" عن المتحدث باسم طالبان قوله: "إنه بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات الحكومية، تم أسر العديد من أفراد قوات الأمن الأخرى، واستولت طالبان على جميع معداتهم".

من جانبه، قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الأحد الماضي، إن التصعيد العسكري من جانب حركة طالبان، في الوقت الحالي، يخرب فرص السلام.

فيما أكدت وسائل إعلام محلية، وجود اشتباكات عنيفة بين قوات أفغانية وطالبان في غزني وبغلان. 

وكان قد اتهم الرئيس الأفغاني، حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم في تفجير وقع أمام مدرسة غربي العاصمة كابل.

وقال "غني"، إن الحركة أظهرت مرة أخرى أنها لا تريد حل الأزمة الحالية بشكل سلمي وأساسي، وإنها تضيع فرص السلام في أفغانستان.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان على "تويتر": "الهجوم المروع في منطقة داشت بارجي في كابل عمل إرهابي حقير".

وأضافت: "استهداف الطلاب في مدرسة للبنات في المقام الأول يجعل هذا العمل هجومًا على مستقبل أفغانستان".

وتشهد البلاد توترًا كبيرًا في ظل تعثر مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة طالبان، وبدء الانسحاب الأمريكي من أراضي البلاد.

كابول أفغانستان

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