مصرع عامل سقط عليه حائط في المنشأة سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، عاملا يقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، مصابا بكسر بالحوض ونزيف بالمخ والصدر والبطن إثر سقوط جزء من حائط عليه أثناء قيامه بهدمه، وتوفى عقب وصوله وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

و تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائب المدير للجنوب يفيد بتلقي مركز شرطة المنشاة بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول “ك . م . م . ا” 26 سن، عامل، ويقيم دائرة المركز مصاباً بكسر بالحوض ونزيف بالمخ والصدر والبطن ” وتوفي عقب وصوله .

و بالانتقال والفحص وسؤال عمه “ا . م . ا . ح” 53 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيامه بهدم حائط مبني بالطوب اللبن بمنزله، وبرفقته نجل شقيقه المذكور سقط عليه جزء منهمما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية، و حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

- مصرع عامل انهار عليه حائط حوش في منزله

في سياق متصل، كان لقي عامل مصرعه بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج، إثر انهيار حائط حوش ملحق بمنزله، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، و تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وروود بلاغا لمأمور قسم شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام، بوصول المدعو "أ. م. ع"، 33 عاما، سائق، يقيم بشارع السوق بندر جرجا، جثة هامدة، إثر سقوط حائط عليه.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبسؤال شقيقه "د. م. ع"، 36 عاما، يقيم بذات الناحية، قرر أنه في أثناء تواجد شقيقه المذكور بحوش ملحق بمنزله سقط عليه حائط نظرا لقدم الحوش وتهالكه، ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لاتخاذ اللازم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق