الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل سقط عليه حائط في المنشأة سوهاج

مصرع عامل
مصرع عامل

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، عاملا يقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، مصابا بكسر بالحوض ونزيف بالمخ والصدر والبطن إثر سقوط جزء من حائط عليه أثناء قيامه بهدمه، وتوفى عقب وصوله  وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

و تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائب المدير للجنوب يفيد بتلقي مركز شرطة المنشاة بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول “ك . م . م . ا” 26 سن، عامل، ويقيم دائرة المركز مصاباً  بكسر بالحوض ونزيف بالمخ والصدر والبطن ” وتوفي عقب وصوله .

و بالانتقال والفحص وسؤال عمه “ا . م . ا . ح” 53 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيامه بهدم حائط مبني بالطوب اللبن بمنزله، وبرفقته نجل شقيقه المذكور سقط عليه جزء منهمما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية، و حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

- مصرع عامل انهار عليه حائط حوش في منزله 

في سياق متصل، كان لقي عامل مصرعه بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج، إثر انهيار حائط حوش ملحق بمنزله، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، و تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وروود بلاغا لمأمور قسم شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام، بوصول المدعو "أ. م. ع"، 33 عاما، سائق، يقيم بشارع السوق بندر جرجا، جثة هامدة، إثر سقوط حائط عليه.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبسؤال شقيقه "د. م. ع"، 36 عاما، يقيم بذات الناحية، قرر أنه في أثناء تواجد شقيقه المذكور بحوش ملحق بمنزله سقط عليه حائط نظرا لقدم الحوش وتهالكه، ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لاتخاذ اللازم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

سوهاج مصرع ضباط الكشف الطبى تحقيق

الأكثر قراءة

صدمة البتر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

مفتاح الدوري 13.. الزمالك ينتصر على المصري في مباراة ماراثونية

سر ارتداء سمير غانم «الباروكة» و«النظارة» بشكل دائم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-5-2021 فى القاهرة والمحافظات

الجنايات تستكمل اليوم محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع

مصرع طفلين من ذوي الاحتياجات في حريق اندلع بشقة بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تجدد التوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عشية جولة لوزير الخارجية الأميركي

العميل رقم (1) في إسرائيل.. من هو "دادي بارنيع" رئيس الموساد الجديد؟

سر بودابست.. لماذا أوقفت "المجر" بيان الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل؟