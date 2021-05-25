2608 إصابات جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2608 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و186 ألفا و463 شخصا.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 249 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في أوكرانيا منذ بداية جائحة فيروس كورونا إلى 49 ألفا و685 شخصا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وتعافى على مدار، أمس 17 ألفا و504 أشخاص، ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى مليون و975 ألفا و64 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم



أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم اقترب من 167.3 مليونا حتى أمس الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 464 ألف حالة.وفيما

يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) ، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.