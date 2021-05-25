مجلس صيانة الدستور الإيراني يقبل أوراق 7 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية

أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الثلاثاء، قبول أوراق 7 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة فى 18 يونيو المقبل، من بين 592 شخص قدموا ملفاتهم الأيام الماضية، حسبما نقلت فضائية “سكاي نيوز” عربية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، نقلت وسائل إعلام روسية، أن مستشار المرشد للصناعات العسكرية ووزير الدفاع السابق العميد حسین دهقان أعلن انسحابه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعما للمرشح إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية.

- "صيانة الدستور" يسلم أسماء المرشحين اليوم لـ "الداخلية"

من جهته، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس کدخدائي، وهو الجهة المسئولة عن النظر في أهلية المرشحين لمنصب الرئاسة وإعلان المرشحين النهائيين الذين سيدخلون السباق، الانتهاء من دراسة صلاحية المتقدمين للترشح، وأن المجلس سيسلم الأسماء لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، "كان هناك بعض القضايا الغامضة حول بعض المرشحين حيث تم استدعاؤهم لتقديم إيضاحات".

بدوره، أكد مساعد قائد "فيلق القدس" وزير الدفاع السابق، رستم قاسمي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تسجيل أدنى نسبة اقتراع في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020، وهو ما نسب إلى جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

- استبعاد مئات المرشحين لعدم استيفائهم المستندات اللازمة للترشح

والأسبوع الماضي وتحديدا في 18 مايو الماضي استبعد مجلس صيانة الدستور فى إيران مئات المرشحين، لعدم استيفائهم المستندات اللازمة للترشح، فيما أبقى على قائمة تضم 40 مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائى حينها، " لا يمكن التنبؤ بعدد المرشحين الذين سيوافق عليهم المجلس" وسيختار المجلس المرشحين النهائيين من بين الـ 40 شخصا، وأنه سيتم النظر فى مؤهلاتهم.

وكانت أغلقت إيران باب التسجيل للترشح، وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، تسجيل طلبات ترشح 592 مواطنا، بينهم 40 امرأة، وسيتم رفع الأسماء بعدها الى مجلس صيانة الدستور المنوط إليه صلاحية المصادقة النهائية لخوض الانتخابات ومن المقرر أن تعلن الأسماء المنافسة بحلول 27 مايو، على أن تبدأ في اليوم التالي حملة انتخابية لعشرين يوما.

- عدد الناخبين في إيران

ويبلغ عدد الناخبين في إيران 59 مليونا و310 آلاف 307 أشخاص، منهم مليون و392 ألفا و148 شخصا يشاركون لأول مرة في الانتخابات، وستبدأ الحملات الدعائية لمدة 20 يوما من 28 مايو حتى 16 يونيو، وفي 17 يونيو ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي.

وستقام الانتخابات لاختيار خليفة الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي يقترب من إتمام ولايتين متتاليتين، ولا يحق له دستوريا الترشح لولاية جديدة، ويتزامن أيضا الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، وتم تسجيل اسماء المرشحين يوم 3 أبريل ولمدة 7 أيام.

وقبل نحو 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل، أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في كلمة وجهها إلى الإيرانيين، بمناسبة عيد النوروز أن "هذا العام، 1400 (بالتاريخ الفارسي)، عام حساس ومهم، بسبب الانتخابات التي ستجرى في بدايته، في شهر خرداد".