غاز سام يقتل 7 في مصنع أغذية بالصين

لقي 7 أشخاص مصرعهم خنقا إثر تسرب لغاز سام في مصنع لتجهيز المواد الغذائية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة في بيان اليوم الثلاثاء- أن الحادث وقع حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت بكين أمس حينما كان مصنع لبراعم الخيزران في محافظة "تشانغنينغ" بمدينة "يبين" يخضع لصيانة المعدات.

وأضافت السلطات أن الضحايا السبع أصيبوا بغيبوبة في البداية ثم توفوا لاحقا بعد فشل العلاج الطبي في إنقاذهم، وأن شخصا واحدا آخر أصيب في الحادث حالته مستقرة.

وتباشر السلطات المختصة حاليا أعمال التحقيق للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.



إصابات كورونا في الصين

ومن جهة أخرى، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الإثنين، انخفاضا من 18 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان إن حالتين من الإصابات الجديدة ناتجتان عن عدوى محلية اكتُشفت في إقليم آنهوي بوسط البلاد وإن باقي الحالات وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 18 من 22 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 91006 حالات، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) ، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.