298 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها في العاصمة بيشكيك؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 103 آلاف إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 324 حالة تعافي جديدة، ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة إلى 96 ألفا و433 متعافيا فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 1765 حالة.

وأضاف المركز أن 1575 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 420 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة فقد أكد المركز أن أكثر من 72 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.

إصابات كورونا حول العالم



أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم اقترب من 167.3 مليونا حتى أمس الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 464 ألف حالة.وفيما

يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) ، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.