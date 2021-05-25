الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«توك توك» يُشارك في «مهرجان فاتن حمامة» للفيلم القصير بلندن

الفيلم المصري القصير
الفيلم المصري القصير توك توك

أعلنت الإدارة المُنظمة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي للفيلم القصير، عبر صفحة المهرجان الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، اختيار الفيلم المصري القصير"توك توك" للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية في الدورة السابعة من المهرجان التي تنطلق في لندن، اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى 28 مايو الجاري برئاسة ماجي أنور.

 

فيلم "توك توك"


فيلم "توك توك"من الأفلام المصرية القصيرة المهمة التي قدمها مؤخرا المخرج محمد خضر، وحظى بالعديد من المشاركات الدولية .

وكان عرضه الأول عالميا في مهرجان"كليرمون فيران" في فرنسا في دورته الــ 43، كما شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان"بان أفريكا بلوس أنجلوس"، ومهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد وحصلت بطلته على شهادة تقدير، وتم عرضه لأول مرة في مصر في الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير التي أقيمت الشهر الماضي.

وأحداث الفيلم مستوحاه من قصة حقيقية،عن شخصية تدعى"ولاء" تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هجرها زوجها وسافر لخارج البلاد بطريقة غير شرعية، فتجبرها الظروف على العمل كسائقة "توك توك" لتقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.

 

أبطال فيلم "التوك توك" 

‎الفيلم بطولة إلهام وجدي، وأشرف مهدي، ومحمد خميس، وندى أكرم، وعمر راشد، وماري جرجس، ومنتج فني يحيى الغريب، وموسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير محمد خضر، وشارك في التأليف شريف عبد الهادي،وانتاج رامي يعقوب وشيرين علاء ومحمد خضر.

مهرجان فاتن حمامة فيس بوك توك توك لندن

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