الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التصريح بدفن جثة ضحية جديد لشاطئ السلام بعد انتشالها بالإسكندرية

ضحية فتح الشواطئ
ضحية فتح الشواطئ

قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بعد نزوله في مياه شاطئ السلام للاستحمام في أول أيام فتح الشواطئ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان ومسؤولي الشاطئ عن الحادث.


كانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وعدد من الغواصين المتطوعين، من انتشال جثة غريق شاطئ السلام، بعد ثلاث أيام متتالية من البحث وذلك عقب ظهورها علي مياة البحر، بعد أن جرفه التيار البحر إلى شاطئ النخيل لقربه من شاطئ السلام غرب الإسكندرية.

- تواصل عملية البحث لـ 3 أيام 


كما واصلت واصل قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين بالإسكندرية، خلال الثلاث أيام الماضية، عملية البحث عن جثة الغريق بشاطئ السلام، والذي يعد أول ضحية بعد فتح الشواطئ مرة أخرى، عندما أقدم مع 4 أشخاص من محافظة طنطا للسباحة داخل شاطئ السلام القريب من شاطئ النخيل وبسبب التدافع بينهم تسببوا في حالة الغرق، إلا أن المنقذين المتواجدين على الشاطئ من إنقاذ 4 أشخاص، بينما اختفى الخامس في المياه،  واستمرت عملية البحث لمدة 3 أيام، حتى تم انتشاله، و تم نقله الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات. 

 - تفاصيل البلاغ 


وتلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من قوة تأمين الشواطئ، بوقوع حالة غرق لشاب بشاطئ السلام العجمي، و على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، رفقة فريق الإنقاذ النهري ومجموعة من الغطاسين، إلى موقع الشاطئ، وقيام قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن جثته، حيث تبين أنه غرق بشاطئ العجمى، بسبب ارتفاع الموج وسرعة الرياح. 
وبفحص البيانات تبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد من قرية قطور، بمحافظة الغربية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


كان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، قد قرر غلق شاطئ النخيل قبل قرار رئيس الوزراء بغلق الشواطئ بسبب جائحه كورونا المستجد، وذلك بسبب حالة الغرق فيه وغرق 12 دفعه واحده من محافظة البحيرة العام الماضي ، وسحب الشاطئ من جمعية 6 أكتوبر التي تدير الشاطئ، وأعاد المحافظ مرة أخرى الشاطئ الي الجمعية قبل عده أشهر، بعد رفع القيمة الإيجارية والاتفاق على عمل أسوار حول الشاطئ للتحكم في عملية الدخول والخروج، بالإضافة إلى تكريك وصيانة الحواجز المانعة للامواج والمتهم الرئيسي في حوادث الفرق بالشاطئ.

محافظة رئيس الوزراء شرطة قسم شرطة المباحث غرق بالاسكندرية تحقيقات كورونا خطوات قرار الغربية طنطا

الأكثر قراءة

صدمة البتر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

مفتاح الدوري 13.. الزمالك ينتصر على المصري في مباراة ماراثونية

سر ارتداء سمير غانم «الباروكة» و«النظارة» بشكل دائم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-5-2021 فى القاهرة والمحافظات

الجنايات تستكمل اليوم محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع

مصرع طفلين من ذوي الاحتياجات في حريق اندلع بشقة بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تجدد التوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عشية جولة لوزير الخارجية الأميركي

العميل رقم (1) في إسرائيل.. من هو "دادي بارنيع" رئيس الموساد الجديد؟

سر بودابست.. لماذا أوقفت "المجر" بيان الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل؟