التصريح بدفن جثة ضحية جديد لشاطئ السلام بعد انتشالها بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بعد نزوله في مياه شاطئ السلام للاستحمام في أول أيام فتح الشواطئ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان ومسؤولي الشاطئ عن الحادث.



كانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وعدد من الغواصين المتطوعين، من انتشال جثة غريق شاطئ السلام، بعد ثلاث أيام متتالية من البحث وذلك عقب ظهورها علي مياة البحر، بعد أن جرفه التيار البحر إلى شاطئ النخيل لقربه من شاطئ السلام غرب الإسكندرية.

- تواصل عملية البحث لـ 3 أيام



كما واصلت واصل قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين بالإسكندرية، خلال الثلاث أيام الماضية، عملية البحث عن جثة الغريق بشاطئ السلام، والذي يعد أول ضحية بعد فتح الشواطئ مرة أخرى، عندما أقدم مع 4 أشخاص من محافظة طنطا للسباحة داخل شاطئ السلام القريب من شاطئ النخيل وبسبب التدافع بينهم تسببوا في حالة الغرق، إلا أن المنقذين المتواجدين على الشاطئ من إنقاذ 4 أشخاص، بينما اختفى الخامس في المياه، واستمرت عملية البحث لمدة 3 أيام، حتى تم انتشاله، و تم نقله الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

- تفاصيل البلاغ



وتلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من قوة تأمين الشواطئ، بوقوع حالة غرق لشاب بشاطئ السلام العجمي، و على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، رفقة فريق الإنقاذ النهري ومجموعة من الغطاسين، إلى موقع الشاطئ، وقيام قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن جثته، حيث تبين أنه غرق بشاطئ العجمى، بسبب ارتفاع الموج وسرعة الرياح.

وبفحص البيانات تبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد من قرية قطور، بمحافظة الغربية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



كان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، قد قرر غلق شاطئ النخيل قبل قرار رئيس الوزراء بغلق الشواطئ بسبب جائحه كورونا المستجد، وذلك بسبب حالة الغرق فيه وغرق 12 دفعه واحده من محافظة البحيرة العام الماضي ، وسحب الشاطئ من جمعية 6 أكتوبر التي تدير الشاطئ، وأعاد المحافظ مرة أخرى الشاطئ الي الجمعية قبل عده أشهر، بعد رفع القيمة الإيجارية والاتفاق على عمل أسوار حول الشاطئ للتحكم في عملية الدخول والخروج، بالإضافة إلى تكريك وصيانة الحواجز المانعة للامواج والمتهم الرئيسي في حوادث الفرق بالشاطئ.