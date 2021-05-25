اليابان تشدد إجراءات الحجر الصحي على الوافدين من الهند و5 دول أخرى

أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الحجر الصحي للمسافرين الذين زاروا الهند مؤخرًا وخمس دول أخرى في جنوب آسيا من ستة أيام إلى 10 أيام، وسط مخاوف متزايدة بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا المُستجد.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر أن يدخل قرار تمديد فترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام، والذي ينطبق أيضًا على بنجلاديش وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا، حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة المقبلة.



وقال كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي إن"هناك شعورا قويا بعدم الارتياح بين الشعب الياباني فيما يتعلق بسلالات فيروس كورونا، لذلك قررنا تشديد الرقابة على الحدود لحماية صحتهم وحياتهم".



وقالت الحكومة اليابانية أيضًا إنها ستفرض أيضا فترة حجر صحي لمدة ثلاثة أيام على المسافرين الوافدين من بريطانيا أو الدانمارك أو كازاخستان أو تونس، مع ضرورة إجراء اختبار فيروس كورونا في اليوم الأخير.



ومن المقرر إلزام المسافرين الوافدين من مناطق جنوب آسيا السالف ذكرها في غضون 14 يومًا من وصولهم إلى اليابان البقاء في منشأة مخصصة لمدة 10 أيام، يتم خلالها اختبار فيروس كورونا ثلاث مرات.



وكانت اليابان افتتحت أمس الإثنين، أولى مراكز التطعيم الجماعية ضد فيروس كورونا، من أجل تسريع حملة التلقيح التي انتقدت على بطئها الشديد قبل أقل من شهرين على انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو.

والهدف من إنشاء المركزين، في طوكيو وأوساكا (غرب)، إعطاء آلاف الجرعات من اللقاحات يومياً للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، بإشراف قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وتلقى 22% فقط من سكان الأرخبيل البالغ عددهم 125 مليوناً جرعتين من اللقاح، في مقابل 40% في الولايات المتحدة و15% في فرنسا.

تزايدت الانتقادات بشدة إزاء هذا البطء، والذي يعود بجزء منه إلى القواعد الطبية الصارمة والإجراءات البيروقراطية، في حين يخضع جزء من البلاد لحالة طوارئ لمواجهة موجة رابعة من الوباء.

وساد شعور بالارتياح لدى كبار السن الذين توجهوا إلى مراكز اللقاح في طوكيو الاثنين.

وقال هيديو إيشيكيوا (73 عاماً) لوسائل الإعلام "إنه أمر رائع، يمكنني أن أجد بعض السكينة الآن" مشيراً إلى أنه كان يشعر "بالقلق والتوتر" منذ بداية الوباء.

واعتبر مونيميتسو واتانابي (71 عاماً) أن "الألعاب الأولمبية كانت لتكون أكثر سلاسة فيما لو قامت (السلطات) بذلك من قبل وأخذ 80 أو 90% من السكان اللقاح" قبل الحدث الرياضي، لافتا إلى أنه شخصياً "يشعر بالارتياح".