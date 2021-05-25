1558 إصابة جديدة وشفاء 2248 من كورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 376 ألفا و572 حالة.



وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2248 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 340 ألفا و978 حالة.



وأضافت الصحة الكازاخية يوم أمس أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 33 ألفا وشخصين اثنين، منهم 13 ألفا و30 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، و729 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة، فقد أكدت الوزارة أن مليونا و991 ألفا و219 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) ، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.





كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.