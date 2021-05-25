أقل حصيلة منذ 41 يوما.. 196.4 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية 196 ألفا و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 41 يوما، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 26 مليونا و948 ألفا و874 شخصا.

وذكرت الوزارة - وفق ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3511 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 307 آلاف و231 شخصا.

وأفادت بأن 326 ألفا و850 شخصا تماثلوا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 24 مليونا و54 ألفا و861 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليونين و586 ألفا و782 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 167.3 مليونا حتى أمس الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 464 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.