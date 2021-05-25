2253 إصابة جديدة و92 وفاة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ بدء انتشار الجائحة في البلاد إلى 905 آلاف و852 حالة.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في وزارة الصحة بباكستان، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 92 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و400 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في باكستان ارتفع إلى 823 ألفا و157 شخصا، بعدما تماثلت 2783 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 62 ألفا و295 حالة.

إصابات كورونا حول العالم



كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم اقترب من 167.3 مليونا حتى أمس الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 464 ألف حالة.وفيما

يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) ، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.