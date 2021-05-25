ضبط محطة بنزين بدون ترخيص و 10 مخالفات في حملة تفتيشية ببدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة تاريخ إنتاجها.

واسفرت تلك الحملة التى شارك العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة و رجال التموين بمركز بدر، وبالاشتراك مع الرقابة والمتابعة بالمحافظة ومجلس مدينة والتفتيش الصيدلي ببدر، عن ضبط (١٥٢ عبوة مبيدات منتهية الصلاحية بأوزان تتراوح ما بين ١٢ لتر حتي ٢٥٠ سم، وكذا ٧ شكاير سماد عضوي خاص بالجمعيات الزراعية، داخل أحد المحلات، وضبط ٢٦ عبوة مبيدات زراعيه منتهية الصلاحية في محل آخر)، وضبط أحد المخابز قام صاحبه بالتصرف في ١٥٩ شيكارة منهم عدد ٦ شيكارة من الرصيد، وكذا عدم تواجد ماكينة صرف الخبز لحظة تواجد الحملة.

- ضبط محطة بنزين بدون ترخيص جمعت 1000 لتر سولار

كما تمكنت الحملة من ضبط احد محطات بنزين بدون ترخيص تقوم بتجميع كمية من السولار قدرها ١٠٠٠ لتر، بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ، و ضبط أحد التجار التموينين قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ ٦١٣٠ جنيها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء .

كما تمكنت الحملة من ضبط أدوية منتهية الصلاحية وأدوية غير مسجلة ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بعدد ١٤٠ علبة، وكذا عد ٥٠٠ جوانتي مجهول المصدر داخل إحدى الصيدليات، وضبط عدد ٣ محلات مختلفة الأنشطة غير معلنة عن اسعار السلع.

تم التحفظ على جميع المضبوطات وتم تحرير محاضر جنح وتسليمها لمركز شرطة بدر لعرضها على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين و تم تحرير محاضر إثبات حالة للمخابز لإرسالها لمديرية التموين والتجارة الداخلية.