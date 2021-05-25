الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط تاجرة تموينية استولت على 202 ألف جنيه بدون وجه حق بالبحيرة

حملة تموينية بالبحيرة
حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدى الخضر وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المخابز البلدية ومتابعة تنفيذ الاشترطات الواجب توافرها فى إنتاج رغيف الخبز المدعم مع المحافظة على الجودة في إنتاجه ومتابعة تنفيذ الاشترطات اللازمة حيال صرف السلع الغذائية المدعمة.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها رجال مكتب تموين إدارة  دمنهور عن ضبط وتحرير 23 مخالفة شملت الآتى: ضبط والتحفظ على 110 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك ومتغيرة الصفات الطبيعية فى دمنهور، وكذلك كميات كبيرة من السجق والكبدة والجمبري والسبيط المعد للتجهيز بالمطاعم وغير صالح للاستهلاك، وضبط كميات كبيرة من السلع الغذائيه منتهية الصلاحية بهايبر ماركت شهير وتشمل 228 علبة زبادي و23 علبة رايب و15 عبوة حليب. وأصناف أخرى عديدة. 

كما تمكنت الحملة من ضبط  كميات ضخمة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بمركز توزيع غير مرخص منها 1200 عبوة ماكس چيل، و60 عبوة شاور، و15 عبوة كريم منك للشعر وأصناف أخرى عديدة. 

وتم ضبط تاجرة تموينية متصرفة في سلع تموينية مدعمة بمبلغ  202000 (مائتان واثنان ألف جنيه) بعد جرد المحل ومراجعة المنصرف لها من شركة الجملة ومبيعاتها خلال مايو ورصيد أول الشهر.  

وتمت الحملات برئاسة وإشراف المحاسب محمد عابدين مدير إدارة تموين دمنهور، وباشتراك مأموري الضبط القضائي بالإدارة محمد صبري، ومحمد قنديل وجمال خطاب إداري قسم الرقابة وقوة مباحث تموين البحيرة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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