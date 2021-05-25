الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يصل إسرائيل فى مستهل زيارة للمنطقة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للشرق الأوسط في إسرائيل يوم الثلاثاء، سعيًا منه لتعزيز وقف إطلاق النار مع حماس والمساعدة بتسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة .

 

ونقلت رويترز عن مراسل صحفي على متن طائرة بلينكن إنها هبطت في مطار بن جوريون في تل أبيب.

 

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة في وقت لاحق اليوم. 

 

وستشمل جولة بلينكن في الشرق الأوسط ستشمل أيضا مصر التي لعبت دور الوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في التهدئة حول القطاع، وكذلك الأردن.

وأكدت الخارجية الأمريكية الخميس الماضي أن بلينكن خلال زيارته القادمة سيناقش "جهود الإعمار والعمل المشترك على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".

وكانت الرئاسة الأمريكية أكدت أمس الاثنين أن بلينكن، سيواصل جهود "إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له".

 

وفي وقت سابق، دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

 

وشهدت العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

 

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها  أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

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