إنستجرام تعلن عن اطلاق ميزة تحليلية للشركات والمبدعين

أطلقت منصة إنستجرام ميزة تحليلية مهمة للشركات والمبدعين.



ووفقًا لموقع "تك كرانش" التقني فإن على مدار العام الماضي أضافت المنصة عددًا كبيرًا من الميزات لمساعدة المبدعين المستقلين على كسب الأموال.



وأطلقت المنصة الميزة التحليلية على لوحة المعلومات الاحترافية ما يمنح الشركات والمبدعين بيانات أساسية حول مدى وصول محتواهم، كما ستساعد هذه الأدوات مستخدمي إنستجرام ريلز Instagram Reels على اللحاق بمنافسها تيك توك TikTok، والذي يقدم بالفعل تحليلات مفصلة للمستخدمين.



ومع استمرار المنصتين في محاولة مواكبة بعضهما البعض، يمكن أن يكون هذا أمرًا جيدًا للمؤثرين والشركات الصغيرة التي تستخدم هذه المنصات لتعزيز دخلها.



الجدير بالذكر أن منصة انستجرام كانت تتيح في السابق فقط لمنشئي المحتوى عرض المقاييس المتاحة للجمهور، مثل المشاهدات أو الإعجابات أو التعليقات إلا أن الآن سيكونون قادرين على الوصول إلى البيانات مثل الحسابات التي تم الوصول إليها وحفظها ومشاركتها، سيشارك انستجرام أيضًا عدد العروض المتزامنة لمشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة الخاصة بالمستخدم.



بالنسبة للمؤثرين، تعد هذه التحليلات مفيدة أيضًا في التعاون مع العلامات التجارية في المحتوى المدعوم.

وفي وقت سابق ، اعلن Instagram عن ملصق تسميات توضيحية للقصص، والذي سيقوم تلقائيًا بنسخ الكلام في مقاطع الفيديو، سيكون الملصق متاحًا فقط في البلدان الناطقة بالانجليزية في الوقت الحالي ولكن سيتم طرحه مستقبلا بعدة لغات فى دول أخرى وفقا لما نقله موقع the verege.

ويقول Instagram إنه سيبدأ أيضًا في اختبار التسميات التوضيحية التلقائية في Reels قريبًا.

وتتوفر التسميات التوضيحية في IGTV وتطبيق الخيوط ، ويقول Instagram إنه يضيفها إلى Stories and Reels لجعلها أكثر فعالية وشمولية للمشاهدة، كما يجب أن تكون الميزة إضافة مرحب بها للأشخاص الصم أو ضعاف السمع، أو ليسوا متحدثين أصليين للغة الإنجليزية، أو يشاهدون مقاطع الفيديو بدون صوت بشكل عام.

ومثل خيارات النص الأخرى في "القصص"، يمكن للمستخدمين ضبط نمط ولون التسميات التوضيحية بعد إنشائها، يمكن للأشخاص أيضًا تعديل الكلمات الفردية في التسميات التوضيحية لتصحيح التهجئة أو علامات الترقيم أو أي كلمات لم يتم نسخها بدقة.

ونادرًا ما تتمتع التسميات التوضيحية التلقائية بدقة تامة، خاصة للأشخاص الذين لديهم لهجات أو كلام غير نمطي، لذا فإن التحرير أمر بالغ الأهمية.