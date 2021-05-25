انقلاب سيارة على الطريق السياحى بالعجميين بسبب السرعة الزائدة فى الفيوم

اصطدمت سيارة ملاكي بعامود انارة نتيجة السرعة الزائدة مما أدى إلى انقلابها بطريق إبشواي السياحي.



ورد اخطار للواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، من مأمور مركز إبشواي العميد محمد جلال، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق إبشواي السياحي بسبب السرعة الزائدة واصطدامها بعامود انارة وفقدت توازنها، وكانت تقود السيارة سيدة ومعها امرأة أخري وتم نقلهما إلى مستشفي مركز إبشواي المركزي لتلقي العلاج .



وصرح الطبيب النبطشي بالمستشفي بأن الحالتين حالتهما مستقرة وبهم بعض الاصابات الطفيفه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي لعمل مذكرة بتلفيات وتكلفة عامود الانارة واصلاحه.

انقلاب سيارة