الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

250 مقبرة ...مجلة لايف ساينس تبرز اكتشافات محافظة سوهاج الأثرية

اكتشاف مقابر اثريه
اكتشاف مقابر اثريه في سوهاج

سلطت مجلة لايف ساينس العلمية الضوء على اكتشافات محافظة سوهاج الأخيرة حيث تم اكتشاف مقبرة ضخمة بها ما لا يقل عن 250 مقبرة منحوتة في الصخر.

ونقلت المجلة الامريكية القول عن  وزارة الآثار المصريةإنه:  تم اكتشاف حوالي 250 مقبرة ، في تل في مقبرة الحميدية شرق سوهاج ، في الصحراء الشرقية لمصر ، على بعد حوالي 240 ميلاً (386 كيلومترًا) جنوب شرق القاهرة.

وقال علماء الآثار في بيان صادر عن الوزارة ، إن المقابر شُيدت في أوقات مختلفة من تاريخ مصر.

 و تم تشييد أقدم المباني منذ حوالي 4200 عام ، في وقت كانت فيه "المملكة القديمة" في مصر ، كما يسميها علماء المصريات المعاصرون ، تنهار و في هذا الوقت ، كان فراعنة مصر يفقدون السيطرة على البلاد ، حيث حصل عدد من الحكام المحليين على السلطة و ليس من الواضح سبب قطع هذه المقابر في التل ، لكنها لم تكن ممارسة غير شائعة في مصر القديمة.

وقالت المجلة: تميل المقابر الموجودة في المقبرة التي تعود إلى نهاية المملكة القديمة إلى امتلاك هندسة معمارية أكثر تفصيلاً تضمنت ممر دخول يؤدي إلى معرض به غرفة دفن تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من الهيكل، كما عثر علماء الآثار على قطع من الحجر الجيري ذات نقوش هيروغليفية في بعض هذه المقابر، وقالت الوزارة في البيان إنهم اكتشفوا أيضا ما يمكن أن يكون بقايا لوحات وضعت كقرابين جنائزية لأصحاب المقابر.

 

وقال مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر ، في البيان ، إنه في إحدى المقابر التي يعود تاريخها إلى نهاية المملكة القديمة ، عثر علماء الآثار على لوحات تصور صاحب المقبرة وهو يذبح القرابين ، وأشخاصًا يقدمون القرابين للمتوفى. .

 

كما تم العثور على أواني كروية ملونة في بعض المقابر. ربما تم استخدامها لتخزين السوائل.

 

ويعود تاريخ أحدث المقابر التي تم العثور عليها في المقبرة إلى ما يقرب من 2100 عام ، وهي نهاية ما يسميه علماء العصر الحديث “العصر البطلمي” و في هذا الوقت ، كان الفراعنة ينحدرون من بطليموس الأول ، الذي كان أحد جنرالات الإسكندر الأكبر ، وحكم مصر و نمت القوة الرومانية في المنطقة منذ حوالي 2100 عام ، وفي 30 قبل الميلاد ، بعد وفاة كليوباترا السابعة منتحرة ، أصبحت مصر مقاطعة رومانية.

اثار محافظة سوهاج اكتشافات أثرية لجنة وزارة الاثار لايف ساينس

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