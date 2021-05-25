الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

جوجل تعلن عن السماح بوضع كلمة مرور على صفحة نشاط المستخدم

جوجل
جوجل

 أضافت شركة جوجل عملاق محركات البحث في العالم طريقة لوضع كلمة مرور على صفحة الويب والنشاط الخاصة بالمستخدم.


وتعرض صحفة نشاط المستخدم وفقًا لما نقله موقع "ذا فيرج" التقني جميع أنشطة المستخدم عبر خدمات جوجل المختلفة والتي تتضمن عمليات البحث وسجل مشاهدة منصة يوتيوب YouTube واستفسارات مساعد جوجل.


وقبل إضافة تلك الميزة كان من الممكن لأي شخص يلتقط جهازًا سجلت الدخول إليه ورؤية هذا النشاط بكل سهولة.


ولتنشيط ميزة التحقق الجديدة عليك الانتقال إلى صفحة نشاط جوجل والنقر فوق إدارة التحقق من نشاطي، وبعد ذلك تحديد خيار "طلب تحقق إضافي" وحفظه وإدخال كلمة مرورك لتأكيد أنك الشخص الذي يحاول إجراء التغيير.


وبدون تفعيل التحقق لديك فإن زيارة أي شخص لصفحة النشاط على جهازك سيعرض مجموعة أنشطتك على جوجل دون طلب كلمة مرور.


ومع ذلك، فإن تشغيل التحقق سيتطلب من أي شخص يحاول رؤية المعلومات أن ينقر على زر التحقق وإدخال كلمة مرور حساب جوجل قبل أن يعرض أي سجل نشاط.

 

 وعلي صعيد آخر ، تعمل Google مع ويكيبيديا على هذا، سيتمكن المستخدمون من رؤية كيف يصف موقع معين نفسه وسيكون هناك ارتباط بصفحة ويكيبيديا الخاصة به.

 

وأشار Google في إحدى مشاركات المدونة إلى أنه استنادًا إلى نموذج التحرير المفتوح لـ Wikipedia، والذي يعتمد على الآلاف من المتطوعين العالميين لإضافة محتوى، ستوفر هذه الأوصاف أحدث المعلومات التي تم التحقق منها والمصادر المتوفرة على ويكيبيديا حول الموقع، إذا كان موقعًا لم تسمعه من قبل، يمكن أن تمنحك هذه المعلومات الإضافية السياق أو راحة البال إذا كان موقع الويب لا يحتوي على وصف لـ Wikipedia، فستعرض Google للمستخدمين سياقًا إضافيًا قد يكون متاحًا، مثل وقت فهرسة جوجل للموقع لأول مرة، يمكن لمستخدمي Google أيضًا معرفة ما إذا كان اتصالهم بالموقع آمنًا بناءً على استخدامه لبروتوكول HTTPS، الذي يشفر جميع البيانات بين موقع الويب والمتصفح الذي يستخدمونه، لمساعدتهم على البقاء بأمان أثناء تصفحهم الويب.

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