وزيرة الهجرة: تطبيق «اتكلم عربى» يرسخ الهوية المصرية لدى المصريين فى الخارج

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" أطلقتها وزارة الهجرة برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية تهدف لترسيخ الهوية المصرية للمصريين في الخارج وتتناسب مع التطور التكنولوجي.

وقالت مكرم -خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون" الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة"- إنه تم إطلاق تطبيق متوفر على نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس بالتعاون مع دار نهضة مصر التي بذلت جهدًا كبيرًا لتلبية رغبات أبناء المصريين في الخارج، ومتواكب مع التطور التكنولوجي لهم خارج مصر ليكون بحجم الدولة المصرية حتى لا ينسوا لغتهم وثقافتهم عبر التواصل معهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن التطبيق يضم شخصيات كارتونية وتم إطلاقه ليتعرف الطفل على الدولة المصرية، ويساعد على تعلم الحروف والكلمات، ويبدأ في المرحلة الأولى للأطفال من عمر 3 سنوات إلى 6 سنوات ليسير في رحلة تبدأ من النوبة وصولًا إلى العاصمة الإدارية، ويتم تعليم الطفل الحروف، وكذلك أبرز الكلمات المصرية المستخدمة، وأهم مبادئ اللغة العربية.

وأوضحت أن التطبيق يطبق الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن بعض الشباب قد يستخدم التطبيق بسبب عدم معرفتهم بقواعد اللغة العربية، مشيرة إلى أن التطبيق تم عرضه على خبراء، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالهوية المصرية من أجل ربط المواطنين المصرين الموجودين في الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن التطبيق تم عرضه على الأسر المصرية قبل طرحه من أجل معرفة رجع الصدى من الأطفال، مؤكدة أن هناك صفحة "اتكلم عربي" على فيسبوك حققت مشاهدات وصلت إلى 200 مليون مشاهدة في ظل وجود تقدير من الأسر المصرية التي وجدت الأطفال تلعب على تطبيق اتكلم عربي، مؤكدة أنها تحيي الأسر المصرية التي تتحدث اللغة العربية في المنزل.