الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى ىيصل تل أبيب لمناقشة وقف إطلاق النار

بيلنيكن
بيلنيكن

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بيلنيكن، اليوم الثلاثاء،  إلى إسرائيل ضمن جولة إقليمية تركز على تثبيت وقف إطلاق النار وفقا لما نقلته وكالة رويترز للانباء. 

يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سوف يزور القدس ورام الله والقاهرة وعمّان في الفترة من 24 إلى 27 مايو، وتابعت الخارجية أن بلينكن سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك عبد الله ملك الأردن وزعماء آخرين في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، إن واشنطن سوف تعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد الناس وليس حماس، وأكد بايدن على أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن سيعمل في الشرق الأوسط على منع تجدد الصراع.

وأضاف بايدن أن بلينكن سيعمل على إعادة بناء علاقات أميركا بالقادة الفلسطينيين، وسنعمل على إشراك حلفائنا في المنطقة في جهود إعادة إعمار غزة .

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء أفادت بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الأربعاء والخميس القادمين تل أبيب والضفة الغربية في إطار الجهود الرامية لتعزيز الهدنة في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية الخميس الماضي، أن بلينكن خلال زيارته القادمة سيناقش "جهود الإعمار والعمل المشترك على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين" حسب تعبيرها.

مواصلة التنسيق تجاه كافة مُستجدات الشأن الفلسطيني

يأتي هذا فيما توجه  وزير الخارجية سامح شكري، امس الاثنين  إلى مدينة رام الله، بعد أن أنهى مباحثات مع ملك الأردن عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وتأتي زيارة شكري لرام الله تأكيدًا للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى السلام المنشود، حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.  

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة شكري تأتي في إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي سعيًا لإحياء عملية السلام التي تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية.

​وزير الخارجية​ الأمريكي انطوني بيلنكن جولة وزير الخارجية الامريكي وقف إطلاق النار تل أبيب

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